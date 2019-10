Bij een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam-Zuid zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen ruiten gesprongen en is één persoon gewond geraakt. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd.

De plofkraak vond plaats omstreeks 3.00 uur op een automaat van ABN AMRO op de Haarlemmermeerstraat. Meerdere buurtbewoners hoorden twee luide knallen.

Het slachtoffer lag te slapen toen de ruiten sprongen door de ontploffing. Hij of zij werd geraakt door het rondvliegend glas en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De vermoedelijk twee daders zouden op een scooter of een motorscooter zijn weggevlucht in de richting van de Heemstedestraat. Het is onbekend of zij iets hebben buitgemaakt.

Enkele omwonenden zijn na de plofkraak opgevangen op het politiebureau aan de Postjesweg.

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn ter plaatse en hebben de omgeving afgezet. Buslijn 15 rijdt tijdelijk om op last van de politie.