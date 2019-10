De dinsdag begint overwegend bewolkt. Later op de dag zijn er in bijna het hele land buien, maar is het wel redelijk warm.

De buien trekken laat in de ochtend noordoostwaarts over het land. In het westen van het land blijft het grotendeels droog.

Het wordt ongeveer 15 graden, al kan het lokaal in het zuidoosten van het land 20 graden worden.

Er staat een matige zuidwestenwind, maar aan zee is de wind vrij krachtig.

