Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze rubriek zetten we een selectie van de beste reacties van de week op een rij.

Boerenstaking voor positiever imago van agrarische sector

Duizenden boeren gingen dinsdag naar Den Haag om te demonstreren. Ze zijn het zat dat politici, media en activisten een negatief beeld schetsen over hun sector.

NU.nl deed uitgebreid verslag van de boerenstaking, die onder meer de drukste ochtendspits ooit veroorzaakte. De actie maakte daarnaast veel los op NUjij. Lezer snelaccount is boer en deelde zijn kijk op de situatie. Een mooie nuance in een grote discussie.

“Ik wilde even als boer zijnde (jonge boer, ben 25 en wil mijn vaders bedrijf overnemen). Wij hebben varkens, in totaal zo'n 8000, met zeugen, biggen, en mestvarkens.Om door te gaan, en stikstof te reduceren, moeten wij luchtwassers plaatsen die dit filteren - geen probleem. Alleen waar het dus over gaat is, dat wij al jaren geleden vergunningen (én financieringen, meer dan 1 miljoen euro) hebben gekregen, op desbetreffende vergunningen. Nu moeten wij dus, om aan nieuwe normen (die niet in het originele financieringsplan zaten), nog zo'n 140.000 euro investeren, alleen aan luchtwassers. Dit maakt het leven voor de dieren niet beter, verhoogt de productie niet... Het is puur om de stikstof in te perken met 95%. Prima! Maar, dit moeten wij dus zelf betalen, en dat geld is er niet... Want vlees wordt niet duur betaald. Vervolgens kan iemand dus, doordat WIJZELF onze stikstof hebben gereduceerd met 95%, aan de haal gaan met "onze" reductie, en daar een huis, of flat, of weg, of wat dan ook. Wij betalen 140k, iemand anders mag dan bouwen… Waarom kunnen we niet iets regelen, waarbij er gewoon vraag en aanbod van stikstof reductie is? Ik kan reduceren, en als iemand bijvoorbeeld iets wil bouwen, kan die meebetalen aan mijn reductie. Als dan bijv. 10 mensen een huis willen bouwen, en die hebben het stikstof nodig dat ik kan reduceren, betalen we 14k de man (10 x 14k = 140k), en netto is de stikstof 0, want ik heb hem gereduceerd van mij, en jullie weer neergezet.... Iedereen blij. Dat is dan toch het eerlijkst? Of moet ik dan maar 140k slikken, zodat anderen in een rijtjeshuis kunnen gaan wonen wat net zo duur is als mijn gehele investering om überhaupt maar te kunnen blijven bestaan? Tja... Laat het maar weten :). Samen werken aan een mooiere toekomst lijkt met toch het mooist, de burger die de boer helpt (betalen aan vermindering) en daarvoor in ruil terug krijgt, een vergunning om een huis te kunnen bouwen :), stikstof - neutraal.” snelaccount

Geen werk op maat ondanks UWV-project

De in 2016 gestarte kandidatenverkenner van het UWV, die mensen met een arbeidsbeperking aan een baan moet helpen, blijkt amper te werken. Dit blijkt uit een door Trouw opgevraagd rapport. Van de ruim 150.000 mensen die in de databank zijn opgenomen is nog geen 8 procent beschikbaar voor werk.

Lezer Orlando_Vorstok heeft hier persoonlijk mee te maken. Op NUjij vertelt hij dat zijn dochter een lichte beperking heeft en dolgraag wil werken, maar dat blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht.

“Het is toch om te huilen? Wat erg pijnlijk is is dat bijvoorbeeld mijn dochter, met NAH (Niet-aangeboren hersenletsel), heel graag wil werken. Ze heeft een beperking, maar is op zoek naar een baan waar ze wat voldoening uit kan halen. Nu komt men (in Amsterdam!) niet verder dan haar te laten vakken vullen in de plaatselijke supermarkt. Ook mijn gang langs diverse instanties leverde behalve frustratie niets op. Er is geen enkel project of database beschikbaar waarmee men mensen met een lichte beperking kan helpen. Dan worden er miljoenen in dit UWV-project gepompt wat dus veel beter besteed had kunnen worden. Met een beperking beteken je niets in dit land.” Orlando_Vostok

Hoe krijgen we de oceaan schoon?

Met een nieuwe veegarm heeft The Ocean Cleanup voor het eerst plastic gevangen én bij elkaar gehouden in de Grote Oceaan.

Lezer Eduito werkte zeven jaar aan een prototype van zo'n plasticvanger. De reactie wierp een interessante blik op het proces van het maken van deze veegarm.