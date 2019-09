Een deel van de migranten die in overvolle kampen op Griekse eilanden zitten, worden versneld verplaatst naar het Griekse vasteland. Dit meldt de Griekse regering nadat zondag twee doden vielen in een migrantenkamp op Lesbos.

Het conflict ontstond nadat er brand woedde in containers waarin migranten worden gehuisvest. Volgens hulporganisatie Because We Carry ontstond de brand door kortsluiting in een kookplaat. Een lokale politieagent laat daarentegen weten dat migranten de brand zelf hebben gesticht.

De onrust heeft ervoor gezorgd dat Griekenland vaart zet achter hun nieuwe beleid om vluchtelingen van eilanden naar het vasteland te verplaatsten. Griekse eilanden kampen al maanden met overvolle migrantenkampen.

Met 12.000 gehuisveste migranten is Moria het grootste migrantenkamp van Griekenland. Op het kamp op Lesbos is eigenlijk plek voor 4.000 migranten. Het is de bedoeling dat er maandag nog 250 van hen worden overgeplaatst naar migrantenkampen op het Griekse vasteland.

In augustus kwamen er volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meer dan 9.000 migranten aan in Griekenland. Dit is het hoogste aantal sinds de migratiedeal tussen Turkije en de EU.