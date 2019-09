Bij een brand in het grote migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn zondag drie doden gevallen. Het zou gaan om een vrouw en twee kinderen.

Zeven of acht containers in brand zijn gevlogen, die in het kamp vaak worden gebruikt als onderkomen voor migranten. Volgens hulporganisatie Because We Carry, die ook in het kamp aanwezig is, zijn de vlammen ontstaan door kortsluiting van een kookplaat.

Na het ontstaan van de brand zouden mensen in paniek zijn geraakt en ontstonden er relletjes. De politie gebruikte traangas om de migranten uit elkaar te houden. Verschillende Griekse media meldden dat er een evacuatie op touw is gezet.

Het is algemeen bekend dat kamp Moria ernstig overbevolkt is. Het biedt plaats aan 3.000 migranten, maar inmiddels verblijven er al 13.000. Veel van hen wonen in tenten van de Verenigde Naties (VN) of in de containers die zondag in brand vlogen. Because We Carry roept al langere tijd op tot actie omdat de situatie in het kamp onhoudbaar zou zijn.

Griekenland heeft inmiddels al zeventigduizend migranten opgenomen. Het gaat vaak om Syrische mensen, die hun thuisland zijn ontvlucht vanwege de burgeroorlog. Ze maken vaak de oversteek naar Europa vanuit Turkije.