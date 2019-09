Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

'Scholen besteden extra geld niet aan leraren'

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat middelbare scholen de afgelopen twee decennia een steeds kleiner deel van hun budgetten aan docenten hebben uitgegeven.

Dat leverde een mooie discussie op tussen tientallen leraren die bespraken of het terecht is dat leraren meer geld vragen. Ook werd de oorzaak van de problemen op scholen besproken. De reactie van Palh omvat elk aspect van de discussie.

“Ik ben docent en ik zal niet ontkennen hoe lekker de vakanties zijn. Ik ben heus nog wel eens bezig in de vakantie, maar probeer dat te beperken. Ook ben ik tevreden over het salaris. Maar de werkdruk moet, zowel in PO als VO aangepakt worden. De vele onnutige administratie (bijv. omdat evt. een ouder zou kunnen gaan klagen), de vele studiemiddagen (uitgekozen door managers en de meeste cursussen trappen open deuren in), wekelijks vergaderen om het vergaderen, zonder opbrengst en zonder dat het belangrijkste, de leerling, besproken wordt. Daarnaast hoop ik dat de overheid regels gaat stellen waar het geld naar toe moet gaan. Scholen hebben complete pr-afdelingen die mooie posters maken, een standaard ontwikkelen voor communicatie (brieven, PowerPoints), maar ze voegen niks toe aan het onderwijs van leerlingen. En misschien nog het belangrijkst: stop met de vele dure vernieuwingen. Sinds we daar mee begonnen zijn, daalt het niveau in Nederland. Ik hou gewoon van lesgeven, laat me dat doen!” Palh

Zorgen bij kankerpatiënten over verzekering en hypotheek

Deze week deed de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een oproep tot een wetswijziging voor ex-kankerpatiënten. Het lukt deze groep vaak niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, en die is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Lezer Patje heeft zelf kanker en deelt zijn verhaal en zorgen. Hij geeft zo inzicht in hoe een groep kan worden buitengesloten en geeft het nieuws daarmee een persoonlijk gezicht.

“Dit heb ik onlangs nog tegen mijn echtgenote gezegd. Ik ben afgelopen mei op 49-jarige leeftijd geholpen aan darmkanker en op dit moment gaat het gelukkig goed. De komende 5 jaar en ook de jaren erna blijft het natuurlijk spannend of ik vrij ben of niet. Het is inderdaad nog maar de vraag als onze rentevasteperiode over 7 jaar afloopt, of wij dan wel of geen problemen gaan krijgen met het verlengen en afsluiten van een nieuwe orv. Ook weet ik niet over hoeveel jaren terug deze medische gegevens mag opvragen. We gaan het zien, maar voor mij staat nu voorop wat betreft deze ziekte dat ik samen met mijn gezin door deze onzekere periode heen moeten komen. Ik wil namelijk ook nog kunnen genieten van alles om mij heen.” Patje

Wat doe je met winst in de zorg?

Minstens 85 grote zorgbedrijven maken al minimaal twee jaar ongebruikelijk veel winst, blijkt uit onderzoek van de journalistieke platformen Pointer, Reporter Radio en Follow the Money. Op NUjij werd stevig gediscussieerd over of de marktwerking in de zorg doordraaft en hoe de winst besteed zou moeten worden.

Als medewerker bij een grote ggz-instelling weet Max_MLD wat er speelt. Hij uit zijn zorgen.

“Met de komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Opvang) in 2015 zijn de vergoedingen voor de geleverde zorg met 17% gedaald. In andere woorden: dezelfde kwaliteit van zorg moest geleverd worden en kosten moesten omlaag. Gevolg was dat we in 2016 en 2017 grote verliezen hebben geleden. Op dezelfde voet doorgaan zou leiden tot faillissement. Daarom reorganisatie in gang gezet, met als gevolg dat er alleen nog maar een directie (!) en de werkvloer is, geen enkele managementlaag dus. Financieel is 2018 een noodzakelijk gezond jaar geweest, mede door de reorganisatie. Puur kijken naar winstcijfers zegt dus veel te weinig. Dit was sowieso wenselijk vanwege het hebben van een buffer voor evt. tegenvallende jaren. Ik maak me geen zorgen om die paar zorginstellingen die winst maken. Wel over de kwaliteit van zorg, van alle zorgaanbieders. Er wordt noodgedwongen gewerkt met uitzendkrachten en de werkdruk is nog steeds immens.” Max_MLD

Mogelijk problemen bij brandweer door EU-wetgeving

Door nieuwe Europese wetgeving dreigt een tekort aan brandweerlieden in Nederland. Dankzij de regels krijgen óók vrijwilligers betaald. Het grootste deel van het brandweerpersoneel bestaat uit vrijwilligers en de wetgeving kan dus tot enorme extra kosten leiden.

Lezer Rick74 is zelf vrijwilliger bij de brandweer en legt uit hoe deze wet ook voor een tekort kan zorgen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

“Ik ben zelf vrijwilliger en heb dezelfde opleiding gedaan als de beroeps collega's. Ik krijg bijscholing en moet aan dezelfde lichamelijke eisen en conditie voldoen. Het verschil met nu en de toekomst is dat ik nu vrijwilliger ben en ik word straks eigenlijk beroeps op 0-uren basis. Nu kan ik, als het werk het toe laat, overdag mee op uitruk. Ben ik met iets serieus bezig, dan blijf ik op het werk. Straks is die vrijblijvendheid minder. Mijn werkgever heeft er meer moeite mee dat ik bij een tweede baas ga werken straks. Er zal meer beroep worden gedaan op de vrijwilligers, ook om een post te kunnen bemannen of piket. Dat past de meeste vrijwilligers niet. Onbegrijpelijk dat ze de huidige situatie willen gaan veranderen. Hierdoor zullen veel vrijwilligers stoppen en zullen de aanrijtijden alleen maar toenemen. Nu zijn wij bijvoorbeeld bij een reanimatie altijd eerder dan de ambulance bij het slachtoffer. We zijn vaak ook eerder ter plaatsen bij een ongeval.” Rick74

Onzekerheid over toekomst Thomas Cook Nederland

Het gaat niet goed met Thomas Cook. De reisorganisatie krijgt uitstel van betaling, maar faillissement hangt in de lucht. De Nederlandse tak van het bedrijf is op zoek naar "toekomstperspectief voor het bedrijf en zijn medewerkers", terwijl de reizigers met onzekerheid over hun geboekte vakanties opgescheept zitten.

Via NUjij deelden gedupeerden hun verhaal en daar konden we een mooi achtergrondartikel van maken.

