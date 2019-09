De dramaserie Game of Thrones heeft bij de uitreiking van de Emmy Awards voor de beste televisieproducties 12 Emmy's gewonnen, waaronder de prijs voor beste dramaserie. Het achtste en laatste seizoen van de HBO-serie versloeg maandagochtend (Nederlandse tijd) in het Amerikaanse Los Angeles onder andere Killing Eve en werd de grootste winnaar van de avond.

Naast beste dramaserie won Game of Thrones ook beste acteur in een bijrol, met de acteerprestatie van Peter Dinklage als Tyrion Lannister. Carice van Houten wist haar nominatie voor beste gastrol als in de serie niet om te zetten in winst.

Met de vierde keer winst in de categorie beste dramaserie deelt Game of Thrones nu het record met The West Wing, L.A. Law, Mad Men en Hill Street Blues.

De comedyserie Fleabag heeft vier prijzen te pakken, waaronder die voor beste actrice in een hoofdrol: Phoebe Waller-Bridge ging er in die categorie met de winst vandoor. De vijfdelige dramaserie Chernobyl won drie Emmy's, waaronder die voor beste gelimiteerde serie.

Actrice Jodie Comer won een Emmy voor haar hoofdrol in de dramaserie Killing Eve. In diezelfde categorie won Billy Porter voor beste mannelijke hoofdrol in Pose.

HBO veroverde in totaal de meeste Emmy's. Aan de zender kwamen 34 prijzen ten deel, waarmee ze streamingdienst Netflix (27 keer winst) voor bleef.