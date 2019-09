Middelbare scholen hebben de afgelopen twee decennia een steeds kleiner deel van hun budgetten aan docenten uitgegeven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

In de genoemde periode heeft de overheid de uitgaven aan het onderwijs opgeschroefd, maar het aandeel dat naar lerarensalarissen ging, is gedaald van 65 procent in 1998 naar 57 procent in 2016.

De Volkskrant zocht voor het eerst uit hoeveel geld er in de afgelopen jaren naar leraren is gegaan. Het ministerie van Onderwijs houdt deze cijfers pas vanaf 2009 centraal bij.

Lerarenvergoedingen waren deze week ook een belangrijk onderwerp bij de Algemene Beschouwingen. Premier Mark Rutte heeft in reactie hierop een eenmalig bedrag toegezegd om het lerarentekort aan te pakken, maar een nieuwe leraren-cao moet nog afgesloten worden. Jaarlijks geeft de overheid zo'n 40 miljard euro uit aan onderwijs.

In augustus bleek nog uit onderzoek van NU.nl dat één op de vijf basisscholen nog zeker één vacature voor een leerkracht open heeft staan. 80 procent van de scholen verwacht dat deze vacatures het komende schooljaar moeilijk te vervullen zullen zijn.

'Onderwijs professionaliseert'

Geconfronteerd met de cijfers van de Volkskrant, stelt de VO-raad, de koepel van schoolbesturen, dat scholen door de jaren heen steeds meer worden belast met nieuwe kosten als stijgende energielasten en btw. Ook zijn de kosten voor groot onderhoud van de schoolgebouwen verschoven van de gemeente naar de scholen, stelt de koepel.

Een andere verklaring die de VO-raad geeft, is dat het onderwijs professionaliseert. Taken die docenten in het verleden zelf deden, zijn overgenomen door "roostermakers, ict'ers, decanen, examensecretarissen en zorgcoördinatoren".

Regeldruk neemt toe

Vakbond CNV Onderwijs reageert hierop dat dit in theorie een mooie ontwikkeling is, maar dat zowel leraren als ondersteunend personeel tegelijkertijd meer tijd kwijt zijn aan "regeltjes en papierwerk". Docenten hebben dus niet per se meer tijd om zich te concentren op lesgeven.

Het ministerie van Onderwijs benadrukt dat de vindingen van de Volkskrant "niet per se" zorgelijk zijn. "Bijvoorbeeld als dat geld is geïnvesteerd in onderwijsondersteunend personeel of leermiddelen."