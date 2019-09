Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Diensttijd keert terug: 'Docenten zeggen dat 't goed voor m'n cv is'

Jongeren kunnen officieel starten met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Het gaat niet om een dienstplicht zoals we die kennen van voor 1996; jongeren kunnen zich vanaf februari 2020 vrijwillig inschrijven. Daarmee doen ze flink wat werk- en levenservaring op, maar kunnen ze ook een certificaat krijgen waarmee solliciteren op een overheidsbaan een stuk soepeler zou gaan.



Hoewel niet iedereen het nut ziet van dit MDT-project, wordt het door velen wel positief ontvangen. Lezer Ed_Kroket maakte in zijn tijd bij het leger kennis met discipline, en is om die reden dan ook blij dat de diensttijd terugkeert.





“Ik vind dat de afschaffing van de dienstplicht een fout is geweest. Ik werd zelf in '96 nog opgeroepen voor keuring voor wat waarschijnlijk de laatste lichting was, maar omdat ik nog op school zat is het er niet van gekomen. Ik vind dat echt een gemis. Sinds die tijd is de jeugd volledig ontspoord. Toen in die jaren ging het al snel in het nieuws over problematiek met "hangjongeren" en andere uitwassen, waar het nu op alle fronten nog veel erger is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat er een stuk minder criminaliteit en ontspoorde jeugd was geweest, als de militaire dienst nog zou bestaan. Een plek waar je door je falende ouders misschien voor het eerst pas kennismaakt met iets wat discipline heet, respect voor autoriteit leert tonen, met daarnaast natuurlijk de voldoening van samen iets moois bereiken, anderen helpen verder te komen, en jezelf even wegcijferen om een hoger doel te dienen. Ik ben blij dat dit terugkomt. Ik welke vorm dan ook.” Ed_Kroket

Oud-voetballer Ricksen (43) overleden aan ALS

Fernando Ricksen is woensdag op 43-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte ALS. De oud-voetballer van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en het Nederlands elftal streed lang tegen de ziekte.

Hij ontving in die periode veel steun van oud-collega's en fans. Op NUjij haalden de lezers hun mooiste herinneringen op, zoals Frans_Decker.

“Ik zie mij nog staan, jaren terug, zingend in het AZ-stadion toen Fernando vertrok naar Schotland. Een vol stadion die uit volle borst het liedje zong: "Ricksen, Ricksen blijf bij ons.” Hij kon al zijn gevechten overwinnen, behalve de laatste. RIP Fernando.” Frans_Decker

Hoekstra: 'Ik dacht te makkelijk dat middenklasse het beter zou krijgen'

Jaarlijks worden op Prinsjesdag de begrotingsplannen gepubliceerd. De economie groeit, maar dat voelen niet alle mensen in hun portemonnee. Daarom richt minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn pijlen op de middenklasse.

Het sentiment rond koopkracht is groot, maar dat wordt door lezer Sandertje niet ondersteund. Tenminste, niet als het om die zogenoemde middenklasse gaat.

“Ik behoor tot de middenklasse en ik houd elke maand geld over. Een paar tientjes meer of minder gaat geen enkele invloed hebben op mijn gedrag. Maar voor de lagere inkomens kunnen die paar tientjes het verschil maken tussen wel of niet rondkomen. Verder: de eigen portemonnee is op geen enkele manier een maatstaf voor of het goed gaat met het land. Daarvoor zijn andere maatstaven: Hoe goed is het onderwijs? Hoe goed is de gezondheidszorg? Hoe veilig is ons land? En hoe goed is onze infrastructuur? En getuige de vele alarmerende signalen uit deze sectoren, zitten we in een neerwaartse spiraal. Het wordt tijd dat de overheid zich weer eens bezig gaat houden met de samenleving, in plaats van de hebberige portemonnee-kiezer tevreden te houden.” Sandertje

'Defensie doet niet genoeg voor dakloze veteranen in psychische nood'

Defensie helpt veteranen die na een buitenlandse missie met psychische problemen terugkeren niet adequaat genoeg, schreef de Volkskrant afgelopen zaterdag. Herkenbaar voor veteraan Bram, die op NUjij openhartig over zijn PTSS (posttraumatische stressstoornis) en worsteling met Defensie vertelt.

“Ook ik heb PTSS opgelopen na uitzending in 1981. Bij mij openbaarde het zich in 1996, waarna ik direct hulp heb gezocht bij defensie. Mijn huisarts constateerde PTSS, maar de arts en psychiater van defensie zeiden dat er niks aan de hand was en dus werd ik weer weggestuurd zonder verdere hulp. In 2000 heb ik weer een aanvraag ingediend voor hulp en die werd weer geweigerd. In 2007 ben ik in detentie beland en vanuit daar werd ook weer PTSS vastgesteld. Weer geen hulp van defensie. In 2011 ben ik naar Thailand vertrokken voor een behandeling. En in 2012 maar weer een keuring aangevraagd bij defensie, en ja, ik werd voor 13% afgekeurd en bij het UWV voor 100%. Nu twee jaar geleden een procedure opgestart voor een schadevergoeding cq smartengeld maar ook nu begint defensie weer moeilijk te doen en willen ze het afdoen met een heel klein bedrag omdat ik nu in zo’n goedkoop land verblijf. Maar, ik kan mezelf hier niet tegen verzekeren dus moet alles zelf bekostigen. Maar ik blijf vechten voor mijn gelijk. Dan maar naar de rechter.” Bram_Wollaars

