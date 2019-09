Wereldwijd zijn vrijdag honderdduizenden scholieren en sympathisanten op de been voor het begin van de grootste reeks klimaatprotesten die ooit is gepland. In aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties vinden er tot en met 27 september over de hele wereld bijna 5.000 evenementen plaats in bijna 150 steden.

Klimaatactivist Ralyn 'Lilly' Satidtanasarn (12) leidt bij het gebouw van het Thaise ministerie van Milieu een zogheten 'die-in', waarbij betogers doen alsof ze dood zijn. (Foto: Getty Images)

De protestweek duurt tot en met 27 september. Op die dag staat ook een grote staking in Nederland gepland. (Foto: Reuters)

Scholieren demonstreren in de Bengalese hoofdstad Dhaka. (Foto: Getty Images)

Demonstranten in de Australische stad Sydney, waar ruim 80.000 betogers op de been zijn. In Melbourne betogen ruim 100.000 klimaatactivisten. (Foto: Getty Images)

Betogers in Brisbane, waar 30.000 betogers de straat op gingen. (Foto: Getty Images)

Een meisje betoogt in Sydney. De schoolstakingen kwamen oorspronkelijk iets minder dan een jaar geleden op gang in Zweden, geïnspireerd door klimaatactivist en scholier Greta Thunberg. (Foto: Getty Images)

Thunberg is nu in New York, waar de inmiddels wereldberoemde activiste met een zeilschip naartoe is gevaren om mensen bewust te maken van de klimaatcrisis. (Foto: Getty Images)

Een klimaatactivist in de Indonesische plaats Palangkaraya krijgt zuurstof toegediend door een medebetoger. In de stad is veel smog vanwege nabijgelegen bosbranden. (Foto: Reuters)

Demonstranten in Indonesië. (Foto: Getty Images)

In Tokio speelt ook de discussie rond kernenergie een rol in de klimaatprotesten. (Foto: Getty Images)

In Berlijn symboliseren drie activisten de klimaatcrisis met een strop om hun nek terwijl ze op smeltende blokken ijs staan. (Foto: Reuters)

Activisten in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad. (Foto: Reuters)

Betogers in de Poolse stad Lublin. (Foto: Reuters)