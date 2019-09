Eilandengroep Kiribati in de Stille Oceaan heeft vrijdag onder druk van China de diplomatieke banden met Taiwan opgezegd, melden Taiwanese autoriteiten. Taiwan heeft nu wereldwijd nog vijftien bondgenoten over.

Het land heeft meerdere bondgenoten op de Stille Oceaan, tot grote onvrede van China.

China oefent druk uit op landen in de Stille Oceaan om diplomatieke banden met Taiwan te verbreken, omdat het Taiwan ziet als Chinees grondgebied. Kiribati is de tweede eilandengroep in korte tijd die de banden met Taiwan verbreekt; vier dagen eerder deden de Salomonseilanden hetzelfde.

De Taiwanese ambassade wordt onmiddellijk gesloten op Kiribati, zegt Jospeh Wu, de Taiwanese minister van buitenlandse zaken.

Verlies komt vlak voor verkiezingen

Kiribati is een kleine eilandengroep met iets meer dan 100.000 inwoners, maar het verlies is zonder meer een klap voor de Taiwanese regering. Sinds het aantreden van de huidige president Tsai Ing-wen in 2016 hebben zes andere landen de banden met Taiwan verbroken: Burkina Faso, de Dominicaanse Republiek, Sao Tomé en Principe, Panama, El Salvador en de Salomonseilanden.

President Tsai wil in 2020 herkozen worden, maar ligt in eigen land onder vuur voor haar omgang met China.