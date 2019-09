De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is ingewikkeld, maar zal volgens premier Mark Rutte gewonnen worden. "De tegenstander maakt het ons niet makkelijk", zei de premier donderdag in een reactie op de aanslag op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. "De strijd is complex, maar die zullen we winnen."

Rutte sprak op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen van een "afschuwelijke moord" die iedereen "diep heeft geraakt" en benadrukte dat iedereen in het rechtssyteem, van advocaten tot rechters, veilig hun werk moet kunnen doen.

De gehele Tweede Kamer ondersteunde de woorden van de premier, maar is ook kritisch. PVV-leider Geert Wilders vroeg zich af of de regering en het bestuur nog wel het gezag zijn.

"Kijk naar wat er in de hoofdstad is gebeurd? Een moord op een advocaat, een moord op de broer van de kroongetuige, een raketaanval op Panorama en de Nieuwe Revu, een aanslag op De Telegraaf, afgehakte hoofden en granaten op de straten. Bestuurt de mocro-maffia?", aldus Wilders. "Hebben we in Nederland een rechtsstaat, of zijn wij een narcostaat?"

Wilders: 'Waarom hebben we niet geluisterd naar de politie?'

Rutte wees erop dat de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit er een van een lange adem is. Maar, zei hij, "wij zullen winnen". Hij vraagt de mensen die ogenschijnlijk onschuldig drugs gebruiken stil te staan bij de gevolgen van het slikken van een pilletje of het snuiven van een lijn coke in het weekend. "Heel veel mag in Nederland, maar je draagt bij aan een keten die de rechtstaat ondermijnt."

Wilders wijst erop dat meer agenten nodig zijn om de cocaïnemaffia aan te pakken. "Ik zeg niet dat de moord had kunnen worden voorkomen, maar hadden we niet eerder meer kunnen doen?", aldus de PVV'er die in herinnering brengt dat de politie al langer vraagt om meer mensen. "Waarom hebben we niet geluisterd naar de politie?"

De PVV-leider kreeg bijval van Lodewijk Asscher (PvdA). "De steden melden ons: wij hebben te weinig rechercheurs en te weinig gespecialiseerde capaciteit." De sociaaldemocraat vindt dat als Rutte zegt dat dit kabinet er alles aan zal doen om de rechtsstaat te beschermen, hij ook moet zeggen dat de politie op sterkte wordt gebracht. Premier Rutte stelt dat er al geïnvesteerd in extra agenten en ondermijning.

Advocaat Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het proces tegen de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan Taghi. Eerder werd de broer van B. doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam.