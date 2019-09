Bijna één miljoen mensen in het noorden van Mozambique lijden aan voedseltekorten, onder wie 160.000 jonge kinderen, meldt UNICEF. Volgens de hulporganisatie is de noodsituatie het directe gevolg van de orkanen Idai en Kenneth, die het gebied een half jaar geleden troffen.

Het aantal kinderen onder de vijf jaar oud dat met voedeltekorten kampt, zal binnen enkele maanden naar 200.000 stijgen, verwacht UNICEF. Rond de 38.000 jonge kinderen lopen het gevaar ernstig ondervoed te raken, vreest de hulporganisatie.

Orkaan Idai trof het gebied in maart en was de dodelijkste cycloon ooit in Zuidoost-Afrika: meer dan duizend mensen kwamen om. In april kostte orkaan Kenneth zeker 45 mensen het leven.

"De al hoge ondervoedingscijfers zijn verergerd door de verwoestingen in de landbouw als gevolg van de cyclonen", zegt Marcoluigi Corsi, directeur van UNICEF in Mozambique. Hij stelt dat er "veel meer hulp" nodig is.

Mozambique is een van de armste landen ter wereld: voor de cyloon was 43 procent van de kinderen in het land chronisch ondervoed.

Gezondheid van kinderen in gevaar

Vanwege de voedseltekorten verwacht UNICEF dat het aantal gezondheidsproblemen bij kinderen zal oplopen. Zo zijn er voor het eerst in jaren gevallen van pellagra gerapporteerd, een ziekte die veroorzaakt wordt door een tekort aan vitamine B3.

UNICEF vreest ook dat het aantal gevallen van malaria en diarree het komende regenseizoen meer dan gewoonlijk zal toenemen vanwege de slechte toegang tot gezondheidszorg. Ook verkeren de wegen in erbarmelijke staat.