Het Verenigd Koninkrijk (VK) trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie (EU) achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog 47 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: wat gebeurde er deze week in Brexit-land?

Zing, vecht en gedonder

Afgelopen maandag was voorlopig even de laatste werkdag voor Britse parlementariërs. Het Britse Lagerhuis is sinds dinsdag officieel geschorst tot halverwege oktober. Volgens premier Johnson is dat nodig om een goed plan op te zetten voor de binnenlandse politiek, volgens critici is het een poging van Johnson om het parlement de mond te snoeren.

De laatste dag voor de schorsing was in ieder geval geen normale dag in het Lagerhuis. Het debat ging tot diep in de nacht door, de parlementariërs hielden demonstratief bordjes met 'silenced' in de lucht en schreeuwden 'shame on you' naar premier Boris Johnson.

De Labour-partij zong bij de schorsing van het parlement het socialistische lied The Red Flag, waarna politici uit Schotland een van hun eigen onofficiële volksliederen zongen. Er waren zelfs nog een paar politici die de melodie van Beethovens negende symfonie zongen, het volkslied van de Europese Unie.

Mister Speaker zegt goodbye

Er brak ook bijna een vechtpartijtje uit, toen politici probeerden te voorkomen dat de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, opstond uit zijn stoel om het Parlement officieel te schorsen tot 14 oktober.

Diezelfde John Bercow maakte nog meer nieuws die dag. Hij kondigde namelijk zijn vertrek aan. 31 oktober zal zijn laatste werkdag zijn, maar als er alsnog nieuwe verkiezingen komen dan zal hij mogelijk al eerder vertrekken .

Dankzij zijn gebrul dat niet onderdoet voor het getoeter van een misthoorn (en dankzij de Brexit) is mister Speaker ook enigszins bekend geworden in andere Europese landen. Hier een compilatie van zijn beste momenten:

Op de valreep werd maandag nog een wet aangenomen die de Britse premier Boris Johnson dwingt om de Brexit uit te stellen tot 31 januari. Johnson herhaalde zijn inmiddels bijna gevleugelde woorden dat hij nog liever "dood in een greppel ligt" dan bij de EU om uitstel smeekt.

Geduld raakt op en rotzooi opruimen

Woensdag gooide het hoogste Schotse gerechtshof een flinke plens olie op het vuur. Het oordeelde dat de schorsing van het Britse Lagerhuis in strijd is met de wet, omdat het parlement de uitvoerende macht moet kunnen controleren. Een klap in het gezicht van Johnson.

Plots vroegen de Britten zich af: als een rechter bepaalt dat de schorsing onwettelijk is, heeft de premier de Koningin dan misleid toen hij de prorogation van het parlement aanvroeg? "Absoluut niet", aldus Johnson donderdag op televisie.

Maar het geduld van de Britten begint op te raken. De demonstraties bij het parlementsgebouw gaan door en vrijdag werd Johnson bij zijn toespraak in Yorkshire toegeschreeuwd door een tegenstander toen hij een slokje water nam. "Waarom zit je niet met ze (de politici, red.) in het Parlement? De rotzooi opruimen die je hebt veroorzaakt." Johnson meldde later droogjes dat de man eruit gegooid was.

Cameron: truly sorry voor de Brexitchaos

Vrijdag opende nota bene David Cameron voor het eerst in lange tijd zijn mond over de Brexit in een interview met The Times. Cameron was de man die het eerste hoofdstuk van de Brexit-saga opende door een referendum uit te schrijven (overigens met als doel de Britse anti-EU-politici voor eens en altijd de mond te snoeren).

Hij benadrukt geen spijt te hebben van het eerste referendum, al maakt hij zich "wanhopig" zorgen over wat het land nu te wachten staat. "Truly sorry" zegt hij over de chaos en verdeling die de Brexit veroorzaakt heeft, oftewel "enorm spijtig". Een tweede referendum lijkt hem onvermijdelijk.

Als het aan de leider van de Liberaal Democraten ligt, Jo Swinson, is dat het laatste wat er nu moet gebeuren. Dit weekend, tijdens de jaarlijkse conferentie van de 'Lib Dems', zet zij alles op alles om haar partijgenoten van één ding te overtuigen: Brexit de prullenbak in zónder nog een referendum.

To prorogue or not to prorogue?

Maar de allergrootste vraag die Brexit-land deze dagen in z'n greep houdt is: to prorogue or not to prorogue? Blijft de schorsing van het parlement in stand of niet? Dinsdag zal het Britse hooggerechtshof een definitieve uitspraak doen in de zaak over de schorsing.

Eerst gaat 'BoJo', zoals Johnson in de volksmond ook wel wordt genoemd, nog even naar Luxemburg om met de vertrekkend EU-voorzitter Jean-Claude Juncker te praten over een alternatief voor zogenoemde Ierse backstop.