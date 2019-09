Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Reizigers drie uur vast in gestrande trein

Het was dinsdagavond een lange zit voor ruim zeshonderd reizigers. De Intercity Direct-trein tussen Breda en Rotterdam stond drie uur stil op een plek die moeilijk te bereiken was. Een reparatie mocht niet baten en evacueren bleek niet mogelijk.

Een aantal gestrande reizigers mengden zich in het gesprek en deelden hun ervaring, waardoor het nieuwsbericht een stuk tastbaarder werd.

“Ik zat in deze helse trein. Na eerst 1,5 uur op Station Breda te hebben gewacht was dit de eerste trein in 1,5 uur die richting Rotterdam ging. Wat er natuurlijk ervoor zorgde dat de trein overvol was. Nadat de trein was vertrokken kwam het na 5 à 6 minuten tot stilstand door personen op het spoor. Na ruim een uur de weg vervolgd en weer na enkele minuten tot stilstand door een defect. Helaas viel hierdoor ook de airco uit en gezien de drukte en de zon werd het al snel vrij warm. Nadat enkele mensen onwel waren geworden kwam ProRail met enkel sixpacks water voor kinderen en ouderen. Na 193 minuten vertraging pas aangekomen op Rotterdam CS. Je zou verwachten dat je wordt opgevangen door wat NS- of ProRail-personeel met een koud drankje of een kopje koffie, maar niets van dit alles. Ik heb zojuist het geld terug bij vertraging aangevraagd en dat gaat met mijn NS Dal Vrij Abonnement 5,83 euro opleveren. Lijkt me inderdaad niet geheel in verhouding. Maar goed, dat zal overmacht zijn.” NH_9

SIRE wil dat Nederlanders meer kapotte spullen gaan repareren

Stichting Ideële Reclame (SIRE) is een campagne gestart om mensen ertoe te bewegen hun kapotte spullen niet direct weg te gooien, maar ze juist te repareren. SIRE hoopt Nederlanders meer bewust te maken van de waarde van hun spullen.

NUjij'er Eliane vertelt uit ervaring dat het niet altijd meer mogelijk is om bijvoorbeeld elektronica te repareren. Daarom neemt ze zelfs haar kapotte spullen mee naar China.

“Helaas wordt het door producenten gewoon onmogelijk gemaakt om elektronica te repareren. De onderdelen worden niet verkocht en de apparaten kun je nauwelijks openmaken zonder de boel verder kapot te maken. Als ik naar China ga, dan neem ik m'n kapotte elektrische apparaten mee en laat ze daar voor een fractie van de kosten repareren. Ondertussen hebben m'n laptops een sloot aan reparaties gehad de afgelopen jaren. Een nieuw scherm, keyboard, touchpad, 2x een nieuwe accu en wifi-antenne. Ook allerlei kapotte wifichips, condensators en accu’s vervangen voor diverse telefoons. Ondanks dat ik vroeger zelf computers repareerde voor geld, lukt me dat nu zelf niet omdat die accu bijvoorbeeld helemaal ingebouwd zit, en chips op printplaten solderen doe ik liever niet meer nu ik ouder ben, slechter zie en het allemaal wel heel klein is in een mobieltje. En je hebt een berg aan gereedschap nodig. Originele onderdelen kun je niet krijgen, maar in China is genoeg imitatie van goede kwaliteit.” Eliane

Dit kun je doen als je vermoedt dat iemand zelfdoding overweegt

Elke veertig seconden overlijdt iemand op de wereld door zelfdoding. Jaarlijks komt dit neer op 800.000 gevallen. Een serieus probleem, waar wellicht niet genoeg aandacht aan wordt besteed.

Emeritus-hoogleraar zelfmoordpreventie Ad Kerkhof liet op NU.nl weten dat "praten" en "vragen" helpt, maar daarmee is het probleem volgens hem niet direct opgelost. Op NUjij verschenen aangrijpende verhalen van mensen die met suïcidale gedachten kampen, of hier in het verleden last van hebben gehad.

“Ik heb vandaag bij de psychiater de vraag gehad hoe het staat met mijn gedachten omtrent zelfdoding (ik vind zelfmoord een te beladen term) en ik kon melden dat het redelijk gaat aangezien de medicatie zijn werk doet en ik mijn leven zo veel mogelijk heb ingericht om dit soort zaken zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Ik denk dat mijn openheid en warsheid van het stigma of taboe die op dit soort zaken rust mij juist helpt om de zaken ondanks mijn depressies en jammer genoeg minder manische periodes redelijk door te komen zonder gedachten aan deze wereld te verlaten en daar mijn gezinnetje veel pijn mee te doen. Maar soms wil ik eeuwige rust, geen onrust en negatieve gevoelens die als een langspeelplaat door blijven dreunen in je kop en je verschrikkelijk laten voelen. Slapeloosheid of juist nachtmerries en soms overdag of bij een onverwachte situatie waarbij een flashback tevoorschijn komt. Ja soms ben ik het vechten in mijn hoofd helemaal zat, maar opgeven is geen optie.” Mcd_72

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.

