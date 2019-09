Minister Arie Slob voor Media denkt niet dat de programma's bij de publieke omroep zullen leiden onder het voornemen om de publieke zenders reclameluw te maken, waar sommige partijen in de Tweede Kamer voor waarschuwen.

"Dat vind ik een te snelle reflex. Daar ga ik niet in mee", zei de Slob woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Slob hield vast aan zijn voornemen om de publieke omroep tot 20.00 reclamevrij te maken om zo kinderen ertegen te beschermen. Online moeten reclames worden geweerd. "Dat is een grote, ingrijpende stap."

De Kamer debatteerde woensdag over de langverwachte kabinetsvisie op de publieke omroep die Slob voor de zomer bekendmaakte.

Onder meer GroenLinks en PvdA vrezen dat het daarmee onvermijdelijk wordt te snijden in het personeelsbestand dat direct betrokken is bij het maken van programma's. "De werkdruk is al heel hoog. De bodem is al in zicht", zei PvdA-Kamerlid Kirsten van der Hul.

De NPO waarschuwde vorige week dat de plannen van Slob zullen leiden tot "forse bezuinigingen waarbij ingrijpen in de programmering onvermijdelijk wordt". Ook adviesorgaan Raad voor Cultuur (RvC) kan zich niet vinden in de plannen en pleitte vorige week onder andere om online wel reclame te blijven toestaan.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg Slob deze voorstellen serieus te nemen. "Wij vallen erover dat de NPO niet wordt gecompenseerd." Ze vraagt zich af of er over tien jaar nog wel een publieke omroep bestaat.

Maar Slob meent dat de politiek zelf een vinger aan de pols moet houden zodat er niet wordt getornd aan de programmering. Ook deed hij een oproep richting de omroepbazen. "Ik hoop op de oprechte wil van de mensen in Hilversum om de programma's maximaal te ontzien."

Overheid compenseert NPO met 40 miljoen euro

De NPO kampt met teruglopende reclame-inkomsten. De omroepen worden daar vanuit de overheid voor gecompenseerd met 40 miljoen euro.

De manier van televisiekijken is flink veranderd. Er wordt steeds vaker naar streamingsdiensten zoals Netflix gekeken en online via bijvoorbeeld YouTube. Het kabinet wil daarom een "betekenisvolle stap" zetten naar een ander omroepbestel.

De meeste veranderingen worden pas per 2021 ingevoerd. De precieze uitwerking wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.