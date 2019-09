Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam met ruime cijfers gewonnen. Mede dankzij twee goals van Hakim Ziyech won de landskampioen zondag op Het Kasteel met 1-4.

Voor Ajax is het de derde ruime overwinning op rij. Na het puntenverlies op de eerste speeldag tegen Vitesse (2-2) bleken de Amsterdammers veel te sterk voor FC Emmen (5-0) en VVV-Venlo (1-4).

Ajax kwam op bezoek bij Sparta na 25 minuten op voorsprong dankzij Quincy Promes, die zijn eerste officiële treffer maakte in Amsterdamse dienst. Ziyech zorgde voor de 0-2-ruststand en maakte er na een uur spelen ook 0-4 van. Dusan Tadic nam vanaf de stip de derde goal voor zijn rekening. Halil Dervisoglou redde de eer voor Sparta.

Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Ajax voorlopig aan kop in de Eredivisie, al kunnen Willem II en Vitesse (die wel een wedstrijd meer gespeeld hebben) later zondag de ploeg van trainer Erik ten Hag weer passeren. Sparta, dat dit seizoen nog niet had verloren, staat vijfde.

De geblesseerde Donny van de Beek keek toe vanaf de tribune. (Foto: Pro Shots).

Ajax slaat toe na stroeve start

Ajax, dat zich deze week ten koste van APOEL plaatste voor de groepsfase van de Champions League, kwam bij het gepromoveerde Sparta moeizaam uit de startblokken. De thuisploeg was zelfs dicht bij de openingsgoal, maar Ziyech haalde een kopbal van Jurgen Mattheij van de lijn.

Aan de andere kant sloeg Ajax halverwege de eerste helft wel toe. Promes, die twee weken geleden bij zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie nog geblesseerd uitviel, schoof de bal langs doelman Tim Coremans na een lange bal van Lisandro Martínez.

Amper zes minuten later verdubbelde Ziyech de voorsprong. De Marokkaan tikte van dichtbij binnen nadat Tadic aan de rechterkant twee tegenstanders had afgeschud.

Dusan Tadic is recordhouder met tien benutte penalty's in een kalenderjaar. (Foto: Pro Shots)

Tadic recordhouder na benutte penalty

De spanning was daarmee wel uit de wedstrijd en op halve kracht liep Ajax na rust verder uit. Tadic schoot in de 58e minuut raak uit een penalty, die was toegekend nadat Dirk Abels de bal ongelukkig op zijn hand kreeg. Met tien benutte strafschoppen in een kalenderjaar neemt de Serviër het Eredivisie-record over van Luis Suárez (2009) en Sébastian Haller (2015).

Nadat Ziyech er met een fraaie volley ook nog 0-4 van had gemaakt, verslapte de concentratie bij Ajax. Sparta profiteerde en redde de eer door een intikker van Dervisoglu op aangeven van Bryan Smeets. Doelman André Onana voorkwam in de slotfase dat Sparta ook nog een tweede kon maken.

