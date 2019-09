Op deze eerste meteorologische herfstdag is het wisselend bewolkt en met een temperatuur tussen de 19 tot 21 graden kan het koel aanvoelen.

Lokaal is er kans op een bui: in de ochtend vooral in het oosten, later op de middag in de kustprovincies.

Tussendoor laat de zon zich af en toe zien.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 19° 7° NW 4 Dinsdag 21° 10° ZW 4 Woensdag 19° 14° W 4 Donderdag 17° 12° NW 4 Vrijdag 18° 10° WZW 3

