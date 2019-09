Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Rotterdam organiseert het Eurovisie Songfestival in 2020

Rotterdam heeft de strijd om de organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2020 gewonnen. Ook Maastricht wilde het evenement organiseren, maar Rotterdam scoorde met Ahoy op alle punten maximaal. Volgens lezer Misschienwelmisschienniet is dit dé kans om mensen met elkaar te verbinden.

“Prachtig promofilmpje. Trots om Nederland zo in beeld te zien worden gebracht. Is ook precies het Nederland dat ik voor ogen heb. Vrij om te zijn wie je wil zijn, vrij om te denken en te spreken, multicultureel, tolerant en liberaal. Iedereen gelijk en met respect behandelen. Rotterdam is wat dat betreft wel de perfecte locatie om dit te organiseren. Niet alleen logistiek en venue, maar ook in mijn ogen een goede reflectie van onze samenleving. Het is misschien ijdele hoop, maar ik hoop dat door het Songfestival wij Nederlanders meer naar elkaar groeien in plaats van verdere verdeeldheid. We hoeven Nederland niet great te maken, dat is het namelijk al. We moeten het ons alleen weer herinneren en realiseren.” Misschienwelmisschienniet

'Kind van zaaddonor wil via rechter naam van vader achterhalen'

Een 21-jarige vrouw uit Gelderland wil via een gang naar de rechter achterhalen wie haar vader is. De zaaddonor heeft in de loop der jaren de toestemming tot contact ingetrokken. Het donorkind stapt daarom naar de rechter. Dat is voor zover bekend niet eerder in Nederland gebeurd. NUjij'er Maaruil maakte als donorkind een andere keuze, maar kan zich goed inleven in de situatie van de vrouw.

“Dit is een hele lastige situatie. Hoewel ik zelf ook ontstaan ben uit een donor, wilde ik juist niet weten wie hij was (ik heb twee liefdevolle moeders en het leek mij maar een ingewikkelde situatie). Toch kan ik wel begrijpen dat ze nieuwsgierig is geworden. Als het echter meer dan nieuwsgierigheid is (ze zoekt een vaderfiguur of mist iets in haar eigen leven), dan kan een rechtsgang alleen maar uitlopen op een teleurstelling. Deze man is namelijk niet haar vader en wil geen rol spelen in haar leven. In dat geval moet het meisje tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Het klinkt heel hard, maar de donor is geen vader, zoals de 'normale' mensen die hebben. In principe heeft hij (naar mijn mening) geen enkele verplichtingen tegenover dit meisje. Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat er dingen veranderd zijn in het leven van de donor, waardoor hij nu expliciet aangeeft onbekend te willen blijven.” Maaruil

'Vloggers overtreden massaal de reclameregels met sluikreclame'

Het Financieele Dagblad heeft onder tientallen Nederlandse vloggers onderzoek naar sluikreclame gedaan. Bij het maken van filmpjes voor sociale media is vaak niet duidelijk of de influencers geld of gratis producten krijgen en daarmee de regels van de Stichting Reclame Code overtreden. Lezer Jelle_Kamphuis probeert meer duiding te geven.

“Ik merk dat veel mensen zijn vergeten wat sluikreclame inhoudt. Als een beautyvlogger lippenstift laat zien in de video en zegt dat dit haar favoriete lippenstift is, worden hier natuurlijk veel kinderen door beïnvloed. Als zij zegt dat ze gesponsord wordt door het merk, maar dat het wel erg goede lippenstift is, is dit minder overtuigend en worden kinderen minder beïnvloed. Het eerste is sluikreclame en sociaal ongewenst. Je vertrouwt het advies min of meer, zonder te weten dat zij dit eigenlijk niet menen. Alsof je beste vriend je vertelt dat je echt een bepaald product moet kopen, maar zodra je dit doet het product waardeloos is en blijkt dat die vriend er geld voor heeft gekregen. Dan voel je je toch in het ootje genomen. Het is toegestaan om reclame te maken. Het enige wat er wordt verwacht, is dat ze zeggen dat er reclame worden gemaakt. Dan wordt de 'vertrouwensrelatie' tussen celebs en fans niet misbruikt voor hogere verkopen voor bedrijven.” Jelle_Kamphuis

