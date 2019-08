Het wordt maandag opnieuw erg warm. In het noordwesten van het land schommelt de temperatuur tussen de 28 en 30 graden, terwijl in het zuidoosten zelfs de 32 graden kan worden aangetikt.

In het oosten is er 's middags en 's avonds kans op een lokale onweersbui, verder blijft het in heel het land droog. Vannacht wordt het met 16 tot 20 graden iets warmer dan in de voorgaande nachten.

Het weerbeeld voor dinsdag is identiek aan dat van maandag, met de kanttekening dat er meer kans is op lokale buien in zowel het oosten als in het westen van ons land. Verder blijft het warm en wordt het ongeveer 30 graden.

Ook woensdag blijft het kwik rond de 30 graden, maar vanaf donderdag daalt de temperatuur weer. Dan wordt het tussen de 21 en 25 graden.