Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Wat is de oorzaak van de bosbranden in het Amazoneregenwoud?

In het Amazoneregenwoud woedt een recordaantal bosbranden. Net als op Twitter worden ook op NUjij grote zorgen geuit. Het woud is namelijk cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering, omdat bomen veel CO2 opnemen. Omdat het gebied grotendeels in Brazilië ligt, duldt president Jair Bolsonaro geen buitenlandse kritiek. Lezer Kh_K kan zich vinden in dat standpunt, maar vindt ook dat Europa de situatie niet moet negeren.

“Feitelijk heeft ie een punt dat het buitenland niet met intern beleid te bemoeien heeft. Eisen is dus geen optie. Het Amazoneregenwoud is echter in ons aller belang, dus pogingen om de Braziliaanse regering te bewegen zouden wel degelijk op hun plaats zijn. En dat kan mijns inziens maar op 1 manier, economische kansen en groei zijn de reden voor het Braziliaanse beleid m.b.t. het Amazonegebied. Dan kan je dat beïnvloeden door beslissingen vanuit Europa in het vooruitzicht te stellen die een grotere negatieve impact hebben op de Braziliaanse economie dan dat het Amazone-beleid aan voordelen geeft. Of dit helemaal eerlijk is, weet ik niet met zekerheid te stellen, maar apathisch toekijken hoe het Amazonegebied verdwijnt omwille van wat centen is ook geen optie en niet eerlijk voor volgende generaties, zowel Braziliaans als van elders. Financiële compensatie voor beter beleid is een optie om het eerlijker te maken. Maar dat zal in de toekomst chantage in de hand werken, ook elders.” Kh_K

Voor het eerst vrouw met nikab toegang tot openbaar vervoer geweigerd

Een buschauffeur van de vervoersmaatschappij Arriva heeft een vrouw met een nikab uit een bus in het Limburgse Stein laten zetten. Een foute actie, want volgens Pedro Peters van de branchevereniging OV-NL mogen chauffeurs wél iemand aanspreken op het dragen van een nikab, maar mogen ze "de draagsters niet formeel de toegang weigeren". Door de onduidelijkheid rond het boerkaverbod vraagt lezer Realist99 zich af of de wet zijn doel niet voorbijschiet.

“Ik ben heel benieuwd wat de makers van deze wet eigenlijk gedacht hebben toen zij dit wetsvoorstel hebben ingediend. Welke problemen lossen wij hier mee op? Is het dragen van dit soort gezichtsbedekkende kleding een maatschappelijk probleem? Loopt de samenleving gevaar als wij mensen toestaan dit soort kleding te dragen? Kunnen wij met deze wet de veronderstelde onderdrukking van vrouwen tegen gaan? Slaapt de Nederlandse bevolking nu beter sinds de invoering van deze wet? Het enig dat mij opvalt aan het handhaven van deze wet is dat het geen antwoord geeft op bovenstaande vragen. In alle sectoren worden er handelingskaders gegeven hoe hier mee om te gaan. Het draagt alleen maar bij aan verwijdering tussen bevolkingsgroepen en verspilde energie van o.a. onze handhavende instanties. Gelukkig hebben de wetsindieners hun puntje gemaakt.” Realist99

Natuurorganisatie: Elektrisch koken populairder ten koste van gaskookplaat

Van de Nederlanders die in 2018 een kookplaat kochten, koos 73 procent voor een elektrische, blijkt woensdag uit onderzoek van Natuur & Milieu. Een jaar eerder lag dat percentage nog maar op 58. Het is een dure investering, maar de meeste NUjij’ers zien de voordelen van het elektrisch koken, zo ook Neelisje71.

“Ik heb nog geen elektrische kookplaat aangeschaft maar die staat wel op de planning. Het wordt dan inductie, dat verwarmt echt snel, veel sneller dan gas. Daarnaast is het veel makkelijker schoonmaken. Het zal even opnieuw wennen worden maar dat komt goed, de meeste landen koken elektrisch dus dat moet goed komen. Ons plan is om binnen 5 jaar totaal gasloos te gaan. Onze HR ketel heeft dan zijn beste tijd gehad dus dan gaat de ketel ook elektrisch. Dak ligt sinds begin dit jaar vol met zonnepanelen dus de eerste stappen zijn gezet voor een stuk lagere energierekening.” Neelisje71

Aantal daklozen in Nederland is verdubbeld sinds 2009

In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats. in 2018 waren dat er 39.300, meldt het CBS. Om de strijd tegen dakloosheid te winnen, zou de regering veel meer moeten doen volgens gebruiker Leon_H_. Bijvoorbeeld door goedkoper wonen te stimuleren.

“Het is een probleem dat alleen maar zal stijgen. Teveel nieuwkomers in het land zou een probleem kunnen zijn, maar het werkelijke gat zit ergens anders. Het totale afschrikbeleid van de overheid jegens verschillende vormen van wonen. Chalets, woonboten, tiny houses, het zijn allemaal goedkope opties om te wonen. In velen gevallen kan je waar je anderzijds 80.000 als startbedrag hebt voor een piepklein huisje als koop, een start hebben met een chalet voor 30.000. Helaas is dit beleid totaal weggenomen en daardoor blijven de dure opties over. Daar tegenover staat het lage aantal bijbouwen van huizen, de krapte van de woningmarkt, de speculatie op nieuwe woningen. Als de overheid dit wilt terugdraaien moeten ze kijken naar wat de burger echt nodig heeft, niet wat de meeste centjes in de lade brengt.” Leon_H_

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.