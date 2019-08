Donderdag schijnt de zon volop, met af en toe wat sluierbewolking of een enkele stapelwolk. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. Het blijft de hele dag droog.

Vrijdag houdt dat weerbeeld aan, maar zijn de temperaturen nog hoger, met een gemiddelde temperatuur van 25 graden. In het zuidoosten kan het wel 27 graden worden.

In het weekeinde is het kwik zelfs tropisch te noemen. Temperaturen van 30 graden zijn dan geen uitzondering in ons land.