Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Justitie en politie weerspreken 'doofpot' rond aanhouding zoon Halsema

Woensdagochtend pakte De Telegraaf flink uit met een verhaal over de zoon van Femke Halsema. De krant schreef dat hij en een andere jongen betrapt zijn bij een inbraak en zijn opgepakt. Halsema uitte stevige kritiek en vindt dat De Telegraaf onjuiste informatie heeft gepubliceerd en de zaak uit zijn verband heeft getrokken. Lezer joho steunt Halsema.

“De Telegraaf heeft het over een gewapende inbraak, de advocaat en familie hebben het over een puberale kwajongensstreek. Beide zijn behoorlijk gekleurd, dus laat een objectieve rechter maar beslissen. Als de waarheid ergens in het midden ligt, zal het een taakstraf met vergoeding van schade worden. Hopelijk leert deze knul dan zijn lesje en denkt hij de volgende keer beter na voordat hij crimineel gedrag of kwajongensgedrag vertoont. Dat is hoe het zou moeten gaan. Nu wordt deze knul echter publiekelijk aan de schandpaal genageld, omdat De Telegraaf het niet zo op zijn moeder heeft. Dat is bijzonder kwalijk. Als hij de wet overtreden heeft, dan moet een rechter daar iets van vinden. Maar dat betekent nog niet dat zijn privacy geschonden mag worden. Het gaat hier om een minderjarige jongen! Wat dat betreft verdient De Telegraaf een serieuze tik op de vingers. De Telegraaf straft hem nu als het ware door middel van naming en shaming. Kranten straffen niet in NL, dat doen rechters.” joho

Veilig Verkeer Nederland start campagne tegen gebruik lachgas achter stuur

Veilig Verkeer Nederland (VVN) start binnenkort een campagne tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. De aankondiging volgt op cijfers van de politie waaruit blijkt dat het aantal ongelukken als gevolg van lachgasconsumptie door bestuurders sterk is toegenomen. Of het gas ook verboden moet worden, betwijfelt lezer YoJoe.

“Ik denk dat het een groot misverstand is dat mensen denken dat bestuurders tijdens het rijden gebruiken, maar dat is niet zo. Ook al duurt het heftige effect maar een paar minuten, dan nog ben je enige tijd daarna onder invloed. Hetzelfde als bij pillen en dergelijke. Ook al denk je dat het is uitgewerkt, dan nog heeft het een paar uur invloed. Ik ben tegen een verbod op lachgas in deze vorm. Ik zie het vaak in het uitgaanscircuit en dan kost een ballon een euro of 3. Net zoals andere drugs die verboden zijn, wordt die drug illegaal, goedkoop en spannend. Lachgas kan de eerste drug zijn die gereguleerd kan worden en dan merken wij de effecten van gereguleerde drugs. Lachgas kan niet verboden worden, omdat het ook in de horeca wordt gebruikt, zoals slagroompatronen. Dit illegaal maken leidt ertoe dat ondernemers dit niet meer kunnen kopen. Ik ben wel voor het feit dat het moeilijk gemaakt moet worden, zoals alleen levering aan bedrijven. Niet zoals die winkel in Limburg.” YoJoe

Hogeropgeleide 65-jarige leeft nu vijf jaar langer dan lageropgeleide

De levensverwachting van hogeropgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van lageropgeleide leeftijdgenoten gelijk bleef, bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vakbond FNV blijft daarom hameren op het bevriezen van de AOW-leeftijd, maar lezer Aangenaam snapt die conclusie niet.

“Volgens mij moeten we terecht blijven hameren op een gezonde leefstijl. De oorzaak van het verschil ligt niet bij hoog- en laagopgeleid, maar met name bij de leefstijl. Dus: stoppen met roken, gevarieerd en met mate eten en drinken en wat vaker lopen of de fiets pakken. Iedereen heeft die keuze. Gezond eten hoeft ook niet duur te zijn als je de groente- en fruitaanbiedingen volgt. Zet mensen niet als dom en laagopgeleid weg, maar help met het aanpassen van de leefstijl, want het is al meermalen aangetoond dat een gedragsverandering in leefgewoonten van generatie op generatie lastig is. Sommige groepen bereik je slecht met voorlichting of staan afwijzend tegen advies. Bewustzijn over en verandering van leefstijl is wel nodig om dit type tweedeling te voorkomen, waarbij altijd weer het kenmerk hoog- of laagopgeleid van onderzochte groepen te veel aandacht krijgt. Iedereen wil toch zo gezond mogelijk zijn. Ook iemand zonder opleiding kan verstandig zijn.” Aangenaam

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respects' en de inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur. We proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.