De Verenigde Naties vrezen voor het einde van het nucleaire verdrag uit 1987 dat vrijdag afloopt. Onder dit INF-verdrag, dat is getekend door Rusland en de Verenigde Staten, is het verboden om middellangeafstandsraketten te produceren. Duitsland roept de landen op zich aan het nieuwe 'New Start'-verdrag houden.

"Het beëindigen van het INF-verdrag maakt de wereld onveiliger en minder stabiel", waarschuwt de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. "Ik moedig de VS en Rusland aan om de nieuwe overeenkomst te verlengen, om in die periode over een nieuw verdrag te onderhandelen."

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas stelt in een verklaring dat het opzeggen van het verdrag de schuld van Rusland is. "We balen ervan dat Rusland niet doet wat nodig is om het verdrag te redden. Ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe verdragen moeten aangaan om een nieuwe wapenwedloop te voorkomen", aldus Maas.

Rusland trok zich in februari terug uit het verdrag, nadat de VS had gezegd het INF-verdrag op te schorten.

Het Pentagon heeft donderdag tests voor nieuwe raketsystemen aangekondigd. De nieuwe raketten zijn bedoeld om Rusland te kunnen bereiken, zei een Defensie-medewerker tegen CNN. De tests vinden waarschijnlijk in de komende paar weken plaats.

VS schortte verdrag op omdat Rusland het niet zou naleven

De VS en de toenmalige Sovjet-Unie sloten het nucleaire verdrag tijdens de Koude Oorlog. Het akkoord, dat belangrijk was voor de beëindiging van de oorlog, verbood het maken van raketten met een bereik van 500 tot 5.500 kilometer.

De VS dreigde sinds 2018 al met het opschorten van het verdrag. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hield Rusland zich niet aan de afspraken. Zijn ambtsgenoot Vladimir Poetin ontkende dit meerdere malen en legde de schuld juist bij de VS.

Rusland heeft eerder al laten weten dat het nieuwe middellangeafstandsraketten gaat laten bouwen.