In het noorden is er veel zon, terwijl er in het zuiden juist veel bewolking is. Regionaal kunnen enkele regen- of onweersbuien voorkomen.

De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit tussen de 25 en 28 graden. Er staat een zwakke tot matige wind, die aan zee soms vrij krachtig is.

Maandag is het vrijwel overal droog. Het kwik ligt tussen de 23 tot 27 graden en daarmee ligt de temperatuur een stuk lager dan in voorgaande dagen.

Dinsdag is het weer warmer met maxima tussen de 25 en 28 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op een regen- of onweersbui toe.