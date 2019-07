De rechter in Antwerpen heeft besloten dat Imanuelle Grives nog minstens een maand vast blijft zitten in afwachting van haar proces. De actrice moest voor de raadkamer verschijnen nadat ze onlangs in België werd opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in haar bezit.

De advocaten van de actrice vroegen de rechter om de voorlopige hechtenis op te heffen, maar dit verzoek werd afgewezen omdat er ernstige bezwaren zijn tegen vrijlating.

Ze blijft voorlopig vastzitten op 'verdenking van mededaderschap handel verdovende middelen/psychotrope stoffen', meldt het Openbaar Ministerie. Grives moet over een maand weer voor de rechter verschijnen.

Grives en haar advocaten bespreken nu de mogelijkheden over een hoger beroep. Haar advocaat Koen Vaneecke zegt in gesprek met NU.nl dat zij tot maandag 16.00 uur tijd hebben om het hoger beroep in te dienen. Waarschijnlijk zal maandag bekend worden of er tot een hoger beroep wordt overgegaan.

Actrice had meer dan 100 pillen en 20 gram cocaïne bij zich

De 34-jarige Grives werd afgelopen zondag op het festival Tomorrowland opgepakt. Volgens het OM droeg ze onder meer honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine bij zich. Ook op de Airbnb-locatie waar de actrice verbleef werden nog drugs aangetroffen.

"Ze is bij de ingang opgepakt en heeft bekend dat ze het al verkocht had op het terrein en ook aan haar vriendinnen die mee waren. Over de drugs die op de Airbnb-locatie gevonden werden, heeft ze verklaard dat die van haar zijn", aldus woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen.

Grives brak als actrice door met haar hoofdrol in de film Alleen Maar Nette Mensen. Daarna verscheen ze onder meer in de series Celblok H, SpangaS en Flikken Rotterdam. Ook deed ze mee aan Wie Is De Mol? en It Takes Two.