PSV heeft de heenwedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League dinsdag met 3-2 gewonnen. Treffers van Sam Lammers en Donyell Malen in de slotfase brachten de Eindhovenaren de zege.

PSV kwam al in het eerste kwartier van de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen op voorsprong via aanwinst Bruma, waarna Albian Ajeti op slag van rust 1-1 maakte voor Basel.

Tien minuten voor tijd werd het nog erger voor PSV. Omar Alderete kopte raak (2-1) uit een hoekschop, maar in de laatste minuten pakte de ploeg van trainer Mark van Bommel alsnog de zege. Invaller Lammers maakte in de 89e minuut gelijk en in blessuretijd tikte Malen achter zijn standbeen langs de winnende treffer binnen.

Door de winst heeft PSV een goede uitgangspositie voor de return van volgende week dinsdag om 18.00 uur in het St. Jakob-Park, maar zaterdag speelt de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen eerst nog om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Ajax.

Als de Eindhovense club erin slaagt Basel uit te schakelen, dan wacht het Oostenrijkse LASK Linz in de derde voorronde. Daarna moet eventueel nog een play-off overleefd worden voor een plek in de groepsfase van de Champions League.

PSV begint met kwartet aanvallers

De thuiszege van PSV op Basel was niet onverdiend, want de thuisploeg was vrijwel de gehele wedstrijd sterker dan de Zwitserse topclub. In de beginfase was PSV al enkele malen dreigend geweest via Denzel Dumfries en Bruma, voordat het in de veertiende minuut op voorsprong kwam.

Na goed doorzetten van Hirving Lozano kon Steven Bergwijn met een steekpass Malen wegsturen. De inzet van de spits werd gekeerd door Basel-doelman Jonas Omlin, maar in de rebound gaf Bruma van dichtbij het laatste zetje: 1-0.

Met Bruma, Malen, Lozano en de 'op tien' spelende Bergwijn is ook het aanvallende kwartet van PSV genoemd. Na het vertrek van targetman Luuk de Jong kiest trainer Van Bommel vooralsnog voor vier snelle en behendige aanvallers in de jacht op doelpunten.

Na de openingstreffer bleef PSV de sterkere ploeg, zonder veel kansen te creëren. De voor 15 miljoen euro van RB Leipzig overgekomen Bruma was voor rust de meest dreigende speler en onderscheidde zich met enkele gevaarlijke dribbels. Na een half uur spelen bracht de Portugees Lozano in schietpositie, maar het puntertje van de Mexicaan miste kracht.

PSV leek daardoor de rust met een kleine voorsprong te halen, maar in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Basel. Bij een lange bal vanuit de Zwitserse achterhoede was Derrick Luckassen zijn directe tegenstander Ajeti kwijt, waardoor de spits zo door kon lopen naar het doel van Jeroen Zoet en in de verre hoek raak schoot: 1-1.

Tegentreffer Basel valt uit de lucht

In de tweede helft slaagde PSV er met het kwartet snelle aanvallers slechts enkele malen in om de defensie van Basel te verontrusten. Bij een gevaarlijke uitval schoot Basel-verdediger Eray Cömert een voorzet van Lozano bijna in eigen doel. De lat voorkwam een nieuwe voorsprong voor PSV.

Aan de andere kant gaf PSV ook na rust vrijwel geen mogelijkheid weg, maar tien minuten voor tijd was het wel plots 1-2. Bij een hoekschop timede Omar Alderete beter dan Dumfries en kopte hij bij de tweede paal binnen.

Daardoor leek de avond voor PSV uit te draaien op een teleurstelling, maar de thuisploeg gaf niet op. Met invallers Lammers en Cody Gakpo had PSV in de slotfase wat meer fysieke kracht voorin en dat leidde tot de 2-2 van Lammers, die een voorzet van Bergwijn binnenkopte.

Ook daarna ging PSV vol overgave op zoek naar een treffer, en dat werd beloond. Bergwijn en Michal Sadílek waren dichtbij, waarna Malen voor de 3-2 zorgde. De twintigjarige aanvaller tikte in de 93e minuut achter het standbeen langs een voorzet binnen, waardoor PSV volgende week met vertrouwen af kan reizen naar Zwitserland.