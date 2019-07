Door een fout in de software van de kinderversie van Facebook Messenger konden kinderen met vreemden praten. Facebook heeft gebruikers van de app een waarschuwing gestuurd, dat meldt The Verge.

In de Verenigde Staten heeft Facebook een aparte versie van Facebook Messenger uitgebracht speciaal voor kinderen. Het idee achter de Messenger-app voor kinderen is dat ze in een afgeschermde omgeving kunnen chatten. Ouders bepalen met wie hun kinderen berichten kunnen uitwisselen, zodat hun kinderen nooit zonder toestemming met vreemden kunnen praten.

Nu blijkt dat de kinderen zonder toestemming van hun ouders met vreemden konden praten door een fout in de software. Dit had te maken met een bug in de groepsgesprekken in de app. Het is niet bekend om hoeveel kinderen met vreemden hebben gechat, maar de waarschuwing is door Facebook naar duizenden gebruikers verstuurd.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegenover The Verge dat het om een kleine groep gebruikers gaat. De bug waardoor kinderen met vreemden konden praten is volgens Facebook inmiddels opgelost en de ongeautoriseerde conversaties zijn gesloten.

De app is niet in Nederland beschikbaar. Het is niet bekend of de app hier ook beschikbaar wordt.