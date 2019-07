Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 20 juli: Britse tanker in beslag genomen door Iran, grote hagelstenen gevallen in Zuid-Holland en Brexit-tegenstanders laten een Boris Johnson-ballon op.

Hagelstenen met een doorsnede van 4 centimeter zijn gevallen in Zuid-Holland, zo ook in Rotterdam. (Foto: NU.nl/John van Gulik)

Op het eiland Skomer, voor de kust van Wales, is een Atlantische Papegaaiduiker gezien tussen de madeliefjes. (Foto: Reuters)

Demonstranten lopen mee in een anti-Japanprotest voor de Japanse ambassade in het Zuid-Koreaanse Seoul. (Foto: Reuters)

In Londen lieten demonstranten tegen de Brexit een ballon op die Boris Johnson moet voorstellen. Johnson is groot voorstander van de Brexit en maakt een goede kans om premier May op te volgen.

De door Iran in beslag genomen tanker Stena Impero was volgens het Iraanse persbureau Fars betrokken bij een ongeluk met een vissersboot. Ook zou de Stena Impero hulpverzoeken hebben genegeerd, aldus Fars. (Foto: Reuters)