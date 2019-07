De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam donderdag een brandbrief gestuurd over de situatie bij het Amsterdamse Afval Energiebedrijf (AEB). De VA vreest dat het afval op veel plaatsen in Nederland niet meer kan worden ingezameld als er niet snel duidelijkheid komt over het AEB.

Het AEB slaagt er de laatste tijd niet in om controle te krijgen over de veiligheid van afvalverbranding. Daarom zijn vier van de zes verbrandingslijnen inmiddels stilgelegd. Doordat het AEB slechts twee verbrandingsovens in gebruik heeft, kan alleen nog het huisvuil uit Amsterdam en omliggende gemeenten worden verwerkt. Andere klanten van het AEB kunnen er daardoor niet terecht.

"De sector heeft de helpende hand uitgestoken", stelt de VA. Daarmee wijst de vereniging erop dat andere afvalverwerkers zich bereid hebben getoond om de werkzaamheden gedeeltelijk over te nemen. In ruil daarvoor willen ze wel de garantie hebben dat het AEB hiervoor de kosten op zich neemt.

Het AEB heeft daarmee ingestemd, maar kan voorlopig geen concrete toezeggingen doen. Dat komt doordat de gesprekken met de bank en de gemeente nog geen resultaten hebben opgeleverd.

De VA verzoekt de burgemeester het AEB zo snel mogelijk garanties te geven, "om te voorkomen dat op veel plaatsen in Nederland het afval niet meer kan worden ingezameld". Volgens de VA zijn er dan niet alleen problemen bij de verwerking van het afval, maar zou het vuilnis helemaal niet meer opgehaald kunnen worden.