Ursula von der Leyen wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Een nipte meerderheid van 383 Europarlementariërs stemden voor. De Duitse had 374 stemmen nodig. 327 stemden tegen.

De Duitse christendemocraat, nu nog minister van Defensie onder Angela Merkel, heeft genoeg liberalen en sociaaldemocraten voor zich gewonnen om haar aan een meerderheid te helpen.

Het is de eerste keer dat er een vrouw komt te staan aan het hoofd van de Europese Commissie. Op 1 november treedt Von der Leyen aan.

”Ik ben er beduusd van”, reageert Von der Leyen. “Uw vertrouwen in mij betekent dat u vertrouwen heeft in Europa. Een sterk, verenigd Europe, van oost tot west, van noord tot zuid.”

Partij van de Arbeid stemt tegen

Niet alle sociaaldemocraten en liberalen stemden voor Von der Leyen.

Alle leden van de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld, stemden tegen de Duitse. Ze hadden liever hun partijgenoot Frans Timmermans op de positie gezien, en vinden het daarnaast onacceptabel dat er niet is vastgehouden aan het Spitzenkandidatensysteem.

Ook binnen Renew Europe, de liberale fractie, waren er een aantal Europarlementariërs die tegenstemden. Voorafgaand aan de stemming zei de leider van Renew Europe, Dacian Ciolos, dat dat er “minder dan vijf” zijn. Of dat echt zo is is niet te zeggen, omdat het een geheime stemming betrof.

Over links of rechts?

Eerder was het nog de vraag of Von der Leyen zou proberen om de conservatieve ECR-fractie voor zich te winnen, of dat ze het over links zou spelen.

Na haar speech vanochtend, waar ze onder meer een klimaatneutraal continent, meer belasting voor grote techbedrijven en een gendergelijke Commissie beloofde, was het vrij duidelijk dat de Duitse vol voor steun van uit de progressieve en linkse hoek ging.

Die tactiek blijkt dus zijn vruchten te hebben afgeworpen, maar ging wel ten koste van de rechtste stem. Forum voor Democratie, dat onderdeel uitmaakt van ECR, stemden bijvoorbeeld tegen. “Ze beloofde alles aan iedereen en wat zijn haar beloften waard? Niets dus!”, aldus Forum-Europarlementariër Derk Jan Eppink.