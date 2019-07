Na een week met spannende ritten en veel Nederlands succes is het rustdag in de Tour de France. Daarom zit wielerkenner Mart Smeets dinsdagmiddag om 15.15 uur een uur lang klaar op NUjij om al jouw vragen over de ronde van Frankrijk te beantwoorden.

De tussenstand kan worden opgemaakt na een intensieve eerste week. Fransman Julian Alaphilippe draagt het geel en de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma deed het voortreffelijk met liefst vier etappezeges.

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder deze tekst, Smeets geeft vanaf 15.15 uur een uur lang antwoord op de beste en leukste vragen. Let op: hij ziet graag vragen voorbijkomen over de afgelopen zeven etappes en het verloop van de Tour, maar kan geen prognoses geven over mogelijke winnaars.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Encyclopedie

Smeets is een lopende 'Tour de France-encyclopedie'. Van 2003 tot en met 2014 presenteerde hij De Avondetappe bij de NOS. Tijdens de Ronde van Frankrijk ontving de presentator samen met vaste gasten als Rob Harmeling en Thijs Zonneveld mensen uit de sportwereld en sportliefhebbers.

Deze zomer bespreekt Smeets de Tour in een dagelijkse videocolumn op NU.nl. In een paar minuten neemt hij de kijker mee langs opvallende zaken uit de afgelopen etappe. De video's over de Tour de France komen dagelijks tussen 20.00 en 21.00 uur op de voorpagina van NU.nl en op NU.nl/Mart.