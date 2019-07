André Hazes heeft postuum een record gebroken met zijn verzamelalbum De Hazes 100. De cd staat vanaf deze week 331 weken in de Album Top 100 en breekt daarmee het record van Adele, die 330 weken in de lijst stond met haar album 21.

De Hazes 100 werd in september 2006 uitgebracht, twee jaar na het overlijden van Hazes. Het album bleef toen 29 weken in de Album Top 100 staan en keerde daarna nog zeventien keer terug in de lijst met de bestverkochte cd's.

Sinds 4 april 2015 is het album niet meer uit de lijst verdwenen. Hazes heeft nog een ander album dat het lang heeft uitgehouden in de lijst: Al 15 Jaar Gewoon André. Die cd stond er 258 weken in.

Andere albums die al een poos in de Album top 100 staan, zijn Buena Vista Social Club van de gelijknamige band (296 weken), Brothers in Arms van de Dire Straits (269 weken) en X van Ed Sheeran (264 weken).