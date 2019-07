Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 8 juli: De restauratie van de Nachtwacht start, Noord-Koreanen herdenken voormalig leider Kim Il Sung en stierenrennen in Pamplona.

Restaurateurs werken achter een glazen wand aan de restauratie van de Nachtwacht. Het wereldberoemde meesterwerk uit 1642 van Rembrandt van Rijn is voor het laatst onder handen genomen in 1976. (Foto: ANP)

Noord-Koreanen herdenken voormalig leider Kim Il Sung in de hoofdstad Pyongyang. De stichter van Noord-Korea overleed op 8 juli 1994 op 82-jarige leeftijd. (Foto: AFP)

Deelnemers van de Tour de France rijden van Binche naar Épernay. De derde etappe is 215 kilometer lang. (Foto: AFP)

Deelnemers van het omstreden San Fermin-festival in het Spaanse Pamplona rennen met stieren. Vijf personen hebben verwondingen opgelopen. Tijdens het jaarlijkse evenement worden elke ochtend zes stieren losgelaten. (Foto: AFP)

Twee in mei geboren Berberleeuwen spelen in hun verblijf in een dierentuin in Tsjechië. Deze leeuwensoort komt niet meer in het wild voor. Wereldwijd leven er nog minder dan honderd in gevangenschap. (Foto: EPA)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) opent officieel de nieuwe verbrede A6 bij Almere. Rijkswaterstaat heeft ruim twee jaar gewerkt aan het traject van ruim 13 kilometer om de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbreden. (Foto: ANP)

Chinese pakketbezorgers houden hun lunchpauze op straat in Peking. (Foto: AFP)