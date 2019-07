De zondag begint bewolkt. Gedurende de hele dag is er een mix van zon en stapelwolken. In het noorden is een enkele bui mogelijk.

Waar de temperatuur 's ochtends nog tussen de 9 en 13 graden ligt, verandert het kwik 's middags naar 17 graden in het noorden en circa 21 graden in het zuidoosten.

Er staat een matige, in het noordelijk kustgebied soms vrij krachtige, noordwestenwind.

Op maandag is er plaatselijk kans op een bui en verandert er qua weerbeeld weinig, maar later in de week wordt het iets warmer.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 18° 9° N 4 Dinsdag 18° 10° NW 3 Woensdag 19° 12° NW 3 Donderdag 21° 11° NW 3 Vrijdag 22° 13° N 2