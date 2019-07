Zaterdag zijn er grote verschillen in het weerbeeld. In het zuidoosten is het zonnig en warm met 25 tot 27 graden, maar in het noorden is het bewolkt en blijft de temperatuur rond de 18 graden liggen.

De neerslag trekt in de loop van de dag langzaam naar het zuiden. In Zeeland, Brabant en Limburg is er 's avonds kans op een klein beetje regen.

Zondag zijn er perioden met zon en stapelwolken. Vooral in het noorden is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden.