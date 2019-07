Topambtenaar Ronald Barendse van het ministerie van Veiligheid en Justitie is vrijdag opgestapt nadat bekend is geworden dat hij eigenstandig ambtenaren heeft ondervraagd om erachter te komen wie informatie heeft gelekt in de omstreden WODC-zaak.

Barendse deed dit nadat hij aangifte had gedaan waarna het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek startte tegen de klokkenluider die de misstanden binnen het ministerie aan het licht bracht.

Nieuwsuur bracht donderdag aan het licht dat er onder ambtenaren van het ministerie grote onrust is ontstaan over het besluit om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de klokkenluider in de WODC-zaak. De affaire draait om de onthulling dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich bemoeide met de inhoud van rapporten van het onafhankelijke geachte Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Ook werd bekend dat Barendse gedurende het onderzoek van het OM zelf ook op zoek is gegaan naar informatie over het lek. Hij zou gesprekken hebben gevoerd met ambtenaren zonder hen op hun rechten te wijzen en zonder de aanwezigheid van een advocaat. Dit terwijl de minister had verzekerd dat het ministerie zich van het strafrechtelijk onderzoek afzijdig zou houden.

Bescherming van klokkenluiders

Onlangs werd bekend dat door het ministerie aangifte is gedaan tegen de klokkenluider, dit tot grote ontsteltenis van de Tweede Kamer. Die is van mening dat klokkenluiders die misstanden aankaarten, beschermd moeten worden. Eerder gaf minister Ferd Grapperhaus ook aan niet achter de klokkenluider aan te gaan.

Nu blijkt dat de handtekening van Barendse staat onder het besluit om tot aangifte over te gaan. Het dwong Grapperhaus daarna het ingestelde strafrechtelijk onderzoek van het OM toch te verdedigen, wat de bewindspersoon in een lastige situatie deed belanden.

Minister Grapperhaus laat in een reactie weten het besluit te respecteren en "vol door te gaan met de veranderingen op het departement" dat de afgelopen jaren geplaagd is door verschillende affaires.