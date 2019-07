De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing gaat 100 miljoen dollar (88,7 miljoen euro) vrijmaken voor de compensatie van nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX-toestellen. Bij vliegtuigcrashes met het 737 MAX-toestel in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

"De middelen zullen gaan naar onderwijs en levensonderhoud van getroffen families, gemeenschapsprogramma's en de economische ontwikkeling van getroffen gebieden", schrijft Boeing-topman Dennis Muilenburg in een verklaring.

De compensatieregeling staat volgens het bedrijf los van de rechtszaken die zijn aangespannen door getroffen families. Boeing zegt in gesprek te zijn met de nabestaanden van de vliegtuigongelukken met toestellen die in het bezit waren van Lion Air en Ethiopian Air.

De toestellen van het type 737 MAX staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Er werden verboden ingesteld na de twee dodelijke vliegtuigongelukken. Beide crashes werden veroorzaakt door technische problemen met het stuursysteem.

Onduidelijk wanneer Boeing 737 MAX weer mag vliegen

Het is nog steeds niet zeker wanneer het vliegtuig weer de lucht in mag. Vorige week schreef persbureau Reuters op basis van bronnen dat de problemen met het vliegtuig pas in september weer opgelost zouden zijn. Dit in verband met nieuwe problemen.

Het nieuwe euvel kwam in juni tijdens een test in een simulator aan het licht. Een fout in het systeem zou het toestel als het ware "naar beneden duwen", waardoor duidelijk werd dat een snelle certificeringstest van het toestel er op korte termijn niet in zat.