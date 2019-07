Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 3 juli: Woonpaleis Huis ten Bosch gerenoveerd, Japan evacueert 1,1 miljoen inwoners door dreigende watersnoodramp en bouwers olympisch stadion Tokio liggen op schema.

NU.nl mocht woensdag binnenkijken in het gerenoveerde woonpaleis van de Koninklijke Familie. (Foto: ANP)

Wil je de rest van het gebouw zien? Bekijk dan onze video.

Japan heeft woensdag opgeroepen tot evacuatie van 1,1 miljoen bewoners van Kyushu, het meest zuidelijke, grote eiland. Na dagen van hevige regen dreigt een watersnoodramp. (Foto: AFP)

Twee dagen na de enorme rellen in Hongkong wordt de schade binnen het parlementsgebouw goed zichtbaar. Demonstranten protesteerden tegen een omstreden uitleveringswet aan China. (Foto: AFP)

Met nog iets meer dan een jaar te gaan voor het begin van de Olympische Spelen liggen de bouwers van het olympisch stadion in Tokio goed op schema. Woensdag werden foto's gemaakt van de arena die voor 90 procent klaar is. In december worden de deuren voor het eerst geopend. (Foto: ANP)

Het OM heeft woensdag ook in hoger beroep een boete van 5.000 euro geëist vanwege de uitspraken van Geert Wilders over minder Marokkanen in 2014. Volgens het OM is de PVV-leider schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie. (Foto: ANP)

Robin Haase verloor woensdag in de tweede ronde van Wimbledon. Milos Raonic, de nummer zeventien van de wereld, was in drie sets met 7-6, 7-5 en 7-6 te sterk. (Foto: ProShots)