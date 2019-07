Een 49-jarige vrouw uit Rotterdam is dinsdagavond overleden nadat ze was neergestoken. Dat gebeurde aan de Homerusstraat in de Rotterdamse wijk Lombardijen.

De hulpdiensten waren ter plaatse om de vrouw te behandelen aan haar verwondingen, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie is op zoek naar de dader en gaat uit van een incident in de relationele sfeer. Op Burgernet is het signalement van de verdachte man verspreid.