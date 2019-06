De Nederlandse broer en zus die het geannuleerde festival Vestiville in België organiseerden, zijn officieel aangehouden. De twee werden eerst verhoord, maar blijven voorlopig vastzitten. Dit melden de advocaten van de organisatoren aan VRT NWS.

De Nederlandse broer en zus, die eerder al in Nederland het evenement Vestival organiseerden en hun bedrijf failliet zagen gaan, werkten voor Vestiville samen met een Brit die momenteel nog verhoord wordt. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke fraude die is gepleegd bij het organiseren. Ook wordt er gekeken of er sprake is van misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte.

Het op R&B en hiphop gerichte Vestiville zou van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni plaatsvinden in het Belgische Lommel, en artiesten als Cardi B, ASAP Rocky en Trey Songz stonden op de line-up. Vrijdagmiddag werd het festival vlak voor aanvang definitief afgelast toen bij een inspectie van het terrein bleek dat er niet aan de veiligheidseisen was voldaan. Er stonden toen al zo'n vijftienhonderd bezoekers te wachten die de toegang werd geweigerd. Een deel van hen bestormde het terrein waarna de politie moest ingrijpen.

'Zijn enige doel was het organiseren van een festival'

Het organiserende drietal werd vrijdag direct opgepakt. Zo moest worden voorkomen dat ze naar het buitenland zouden vluchten of hun verklaringen op elkaar konden afstemmen. Op zondag verschenen ze voor de onderzoeksrechter, die besliste dat de Nederlanders worden aangehouden zodat ze langer dan 48 uur in de cel gehouden kunnen worden.

Advocate Joke Feytons reageerde via VRT NWS op het nieuws. "Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn cliënt zeer goed meewerkt aan het onderzoek, en dat het zijn enige doel was om een festival te organiseren", stelt ze.

Bezoekers krijgen geld terug via ticketverkooppunten

De organisatie liet vrijdag via sociale media weten dat de "productie en leveranciers alles hebben gegeven om Vestiville mogelijk te maken".

"De camping blijft voorlopig open en er wordt in overleg met de gemeente een georganiseerde festivaluittocht georganiseerd", schreven ze destijds. Via Festicket en Eventbrite zullen gekochte tickets worden terugbetaald.