Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 30 juni: Amerikaans president Donald Trump spreekt met Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Soedanezen protesteren tegen de regering en een Indiase straaljagerpiloot loost oefenbommen kort na opstijgen.

Een straaljagerpiloot van de Indiase luchtmacht dreigde de controle over zijn vliegtuig te verliezen, doordat een vogel in zijn motor vloog. De vlieger loosde zijn brandstof en oefenbommen, om later veilig te landen.

Soedanezen zijn zondag de straat op gegaan om te protesteren tegen de militaire regering. (Foto: AFP)

De Amerikaanse president Donald Trump werd zondag de eerste president van de Verenigde Staten die een voet zet in Noord-Korea.

Militairen van het Chinese leger marcheren in Hong Kong. Zondag is het 22 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de macht over de regio Hong Kong overdroeg aan China. (Foto: AFP)

Uitzinnige vreugde bij Max Verstappen na zijn eerste zege van het seizoen. Op de achtergrond een balende Charles Leclerc die tot de laatste rondes vooraan reed. (Foto: Pro Shots)

De massaal aanwezige Nederlandse menigte barstte na de overwinning van Max Verstappen in vreugde uit. (Foto: Pro Shots)

Na weken van droogte zorgt de moessonperiode in Bangladesh eindelijk voor wat broodnodige regen. (Foto: AFP)

Mark Rutte en Donald Tusk bespreken hoe de hoge, beschikbare posities in Brussel moeten worden ingevuld (Foto: AFP)

Tijdens een expeditie in Honduras nabij een 'verloren stad' zijn diverse 'uitgestorven' en zeer zeldzame diersoorten aangetroffen. Meer foto's daarvan zie je hier. (Foto: Conservation International)