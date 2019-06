Een vrouw uit de Amerikaanse staat Alabama wordt aangeklaagd voor doodslag nadat ze tijdens haar zwangerschap vijf keer in haar buik is geschoten. Daardoor raakte zij haar kind kwijt. De vrouw die de kogels afvuurde, gaat vrijuit, meldt The Guardian.

De aangeklaagde Marshae Jones werd woensdag voor een winkel neergeschoten na een vermoedelijk uit de hand gelopen ruzie. Uit onderzoek van de politie blijkt dat Jones verantwoordelijk wordt gehouden omdat "zij het gevecht begon wat resulteerde in de dood van haar ongeboren baby".

De zaak leidt tot veel ophef in de Verenigde Staten, met name bij pro-abortusgroepen. Zij zijn van mening dat zwangere vrouwen in het nauw worden gedreven, doordat in het land steeds strengere regels ontstaan om abortus te plegen.

Zij denken dat Jones door de nieuwe regelgeving nu achter tralies verdwijnt. Alabama is een van de 38 staten waar een foetus als potentieel slachtoffer erkend kan worden.

In de staat gelden sowieso strenge regels omtrent zwangerschappen. Zo is het sinds mei verboden om een zwangerschap door verkrachting of incest af te breken, tenzij de gezondheid van de vrouw in het geding is.