Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 27 juni: Frank Masmeijer veroordeeld tot negen jaar celstraf, Oranjeleeuwinnen bereiden zich voor op de kwartfinale en een hittegolf in Italië.

Frank Masmeijer is door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en een boete van 90.000 euro vanwege betrokkenheid bij een cocaïnedeal. (Bron: ANP)

De Oranjevrouwen Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt en Lieke Martens bereiden zich in het Christoph Laurent stadion voor op de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Italië zaterdag de tegenstander is. (Bron: Pro Shots)

Iemand probeert zich te beschermen tegen de zon in het Italiaanse Reggio Emilia. De temperaturen in Italië schommelen vandaag rond de 40 graden. (Bron: AFP)





De Britse politicus Boris Johnson is aan boord van de Isle of Wight-veerboot in het Engelse Portsmouth. Johnson is in de race om bij de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk het roer over te nemen van Theresa May. (Bron: AFP)

De ingestorte brug in Genua die in augustus 2018 aan 43 mensen het leven kostte, was vandaag voor het laatst te bewonderen op deze manier. Vrijdag zal de brug worden opgeblazen met explosieven. (Bron: AFP)