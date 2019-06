Albert Heijn kampte op dinsdagochtend met een landelijke kassastoring. De oplossing voor die storing is inmiddels gevonden, laat een woordvoerder van Albert Heijn aan NU.nl weten.

De individuele kassa's moeten nu opnieuw worden opgestart. Hoelang dat gaat duren, is nog niet duidelijk. Het is inmiddels in enkele tientallen winkels weer mogelijk om aan de kassa te betalen.

Verschillende filialen van het supermarktconcern zijn nog niet open, omdat er niet betaald kan worden. Betalen via de zelfscankassa's was wel mogelijk. De helft van de winkels is voorzien van zelfscanners, zo'n 490 van ruim 900 filialen.

Ook waren de AH to go-filialen nog steeds open, omdat die een ander kassasysteem hanteren. De storing werd op dinsdagochtend ontdekt bij het openen van de kassa's, aldus Albert Heijn.

Een briefje met uitleg op een kassa in het Albert Heijn-filiaal op Schiphol (Foto: NU.nl/Lisa Lin)

Problemen hebben niets te maken met KPN-storing

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het om een technische storing in de kassa's en heeft het probleem niets te maken met de KPN-storing van maandag.

Het is de tweede keer dit jaar dat Albert Heijn wordt getroffen door een grote storing. Op 10 juni waren er problemen met de pinautomaten van de supermarkt.