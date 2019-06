De laatste landelijke storing van het noodnummer 112 was in 2012. Dat jaar waren er meerdere storingen, met in juni de grootste storing waardoor het nummer zes uur lang niet bereikbaar was. Toen overleden twee mensen aan een hartaanval op het moment dat 112 tijdelijk niet bereikbaar was.



In 2012 kwam door de storingen naar voren dat politie al langer wist van de problemen met de telefoonlijn. Er zijn destijds veel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, waarschuwde al wel dat nieuwe problemen met het alarmnummer niet zijn uit te sluiten.



In dat jaar was een noodsysteem voorhanden, maar dat werd toen niet ingezet omdat politie dacht dat de problemen snel opgelost konden worden.