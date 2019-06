Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 22 juni: Katja Schuurman treedt in het huwelijk, Mexicaanse griep in Myanmar en zeilschepen in Scheveningen.

Bijna tweeduizend Australiërs namen zaterdag bij de stad Hobart een winterse duik in zee. De groep vierde hiermee de kortste dag van het jaar op het zuidelijk halfrond.

Maarten van der Weijden komt aan in Stavoren tijdens zijn elfstedenzwemtocht. Hij probeert net als in augustus vorig jaar de route van de Elfstedentocht te zwemmen voor het goede doel. (Foto: ANP)

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk hebben elkaar het jawoord gegeven. Het stel verloofde zich in 2016. Ze waren toen ruim een jaar samen. (Foto: BrunoPress)

Hongkongse agenten verwijderen door demonstranten geplaatste blokkades bij het politiebureau. Duizenden mensen hielden zich zo'n 15 uur op bij het pand. Zo uitte ze hun ongenoegen over onder meer de arrestaties van enkele tientallen personen die protesteerden tegen het omstreden uitleveringswetvoorstel. (Foto: AFP)

Leden van een hulporganisatie vervoeren het lichaam van een door Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A, H1N1) overleden persoon in Myanmar. In de stad Yangon zijn in totaal drie personen aan de griep overleden. (Foto: AFP)

Een groep van 32 personen uit twintig landen doet mee aan een race van Salzburg naar Monaco. Ze moeten via de Alpen reizen. Ze moeten te voet reizen of met een paraglide. (Foto: EPA)

Bezoekers bekijken een schip op dag twee van het zeilfestival Sail in Scheveningen (foto: Pro Shots).