Elfstedenzwemtocht ·

"Het is gelukt", brengt Maarten van der Weijden uit tegen de NOS na zijn heroïsche zwemtocht van ruim 196 kilometer. "Naar omstandigheden gaat het goed. Vorig jaar heb ik behoorlijk geleden, dit jaar heb ik best wel genoten. Het was heel bijzonder en mooi. Deze ontvangst is waanzinnig mooi. Ik heb veel meegekregen. We waren vanochtend nog in Dokkum. Ik dacht: wie komt er nou kijken? Maar het is stond helemaal vol. Dit is geweldig!"