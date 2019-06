Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 20 juni: Oranjefans bereiden zich voor op een nieuw WK-duel, de eerste editie van Sail Scheveningen is gestart en EU-leiders komen bijeen in Brussel.

Oranjefans in de Franse stad Reims, in aanloop naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Canada. (Foto: Pro Shots)

De eerste schepen arriveren in de haven van Scheveningen voor de eerste editie van Sail in de badplaats. De komende dagen zijn dertig schepen uit dertien landen te zien. (Foto: ANP)

Een straatartiest in de Thaise hoofdstad Bangkok zingt voor voorbijgangers. (Foto: AFP)

Een brand is uitgebroken in een vrachtschip in de haven van Raamsdonksveer. Het vuur ontstond in de machinekamer. (Foto: Pro Shots)

Een nieuwsuitzending over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un wordt vertoond op een groot scherm bij een winkelcentrum in Peking. (Foto: AFP)

Koningin Máxima bezoekt een initiatief van de Stichting Vluchtelingkinderen in Driebergen. Bij De Delerij kunnen vluchtelingen onder meer Nederlands leren en werken in de Eurowinkel. (Foto: ANP)

De 28 EU-leiders zijn in Brussel bijeengekomen voor een tweedaagse top. Zij zullen onder meer beslissen wie belangrijke functies binnen de Europese Unie gaan vervullen. (Foto: AFP)

De Russische president Vladimir Poetin staat journalisten te woord, na de jaarlijkse televisie-uitzending waarin hij antwoorden geeft op vragen van burgers. (Foto: AFP)