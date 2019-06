Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 18 juni: Zware aardbeving in China, Egyptische oud-president Mohamed Morsi herdacht in Istanboel en fans bezoeken eerste training van PSV.

Chinezen rusten in een tent na een aardbeving in Yibin, een stad gelegen in de provincie Sichuan. Door meerdere bevingen zijn zeker twaalf doden en 125 gewonden gevallen. (Foto: Pro Shots)

De zwaarste aardbeving in het Chinese Yibin had een magnitude van 6.0. (Foto: Pro Shots)

Een grutto, een oer-Hollandse weidevogel, zit op een paal. (Foto: NU.nl/Martha Reumermann)

Fans verwelkomen de spelers van PSV op de eerste training van het nieuwe seizoen. (Foto: Pro Shots)

De Egyptische oud-president Mohamed Morsi wordt herdacht in Istanboel. Hij overleed maandag in de rechtbank van Caïro, waar hij werd beschuldigd van spionage voor de Palestijnse groepering Hamas. Morsi is dinsdag begraven. (Foto: AFP)

Een Indiase vrouw droogt fryums, een deegsnack, in een buitenwijk van de stad Agartala. (Foto: AFP)

Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, heeft opnieuw haar excuses aangeboden voor het harde politieoptreden bij de demonstraties tegen een omstreden uitleveringswet.

Indiase vrouwen doen yogaoefeningen in aanloop naar Internationale Yogadag op vrijdag 21 juni. (Foto: AFP)

Een vrouw arriveert op de Ascot Racecourse, een renbaan in de Engelse plaats Ascot waar van dinsdag tot en met zaterdag paardenraces plaatsvinden. (Foto: AFP)

Een spreeuw zit op een boomtak in Berlijn. (Foto: AFP)

Oliver Paasch (rechts) legt voor de tweede keer in zijn loopbaan de eed af bij de Belgische koning Filip (links) als minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België. (Foto: AFP)

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel ontvangt de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Berlijn. (Foto: AFP)

Een vrouw fotografeert een lotusvijver in het Chinese Macau. (Foto: AFP)